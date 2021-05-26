İş insanı cinayeti davasında sanıklardan birine tahliye kararı

İstanbul Beşiktaş’ta 14 Kasım 2018’de meydana gelen olayda iddiaya göre, ‘Kumar günü’ olarak düzenlenen bir dernek açılışına giden iş insanı Ali Rıza Gültekin, Mehmet ile Mustafa Barışer kardeşlerin yönettiği ve halk arasında ‘Barışerler grubu’ olarak bilinen suç örgütü üyesi 5 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 4'ü firari olmak üzere toplam 25 sanıklı davanın 5. duruşması bugün görüldü. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Sergen Güler, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

“4 KİŞİ BABAMIN OLDUĞU YERE GİRDİ VE SİLAH SESLERİ GELDİ”

Mahkemede tanık olarak dinlenen Mehmet Emre Balen, “Ben Ali Rıza Gültekin’in damadıyım. Olay günü babam oyun oynanan mekandaydı. Dört kişi geldi babamın olduğu yere girdi ve silah sesleri gelmeye başladı. Olayın ardından da hemen kaçtılar” dedi.

Duruşmada kendilerine söz hakkı verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirttiler.

BİR TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ozan Araz’ın, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verdi.

Diğer tutuklu sanık Sergen Güler’in ise tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda ‘Barışerler grubu' olarak bilinen suç örgütü üyesi 25 sanık hakkında, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', ‘Tasarlayarak kasten öldürme', ‘Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', ‘Tefecilik yapmak', ‘Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', ‘Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit' ve ‘Silahla Yağma' suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.