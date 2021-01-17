İş insanı sobadan zehirlenerek öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat firması bulunan iş insanı Bülent Özdemir’den, haber alamayan yakınları zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarla eve girdi.

Hareketsiz halde yerde duran Özdemir’i gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Özdemir, Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından Özdemir’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA

İlginizi Çekebilir Sobadan sızan gazdan 5 kişi zehirlendi