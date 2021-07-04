İş insanını bacağından vurarak gasp eden 3 şüpheli yakalandı

Polisi harekete geçiren olay, Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi, 566'ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işi yapan iş insanı Bülent Turan, 4 Haziran‘da para çekmek için bankaya gitti. Para çektikten sonra geri dönen Bülent Turan, iş yeri önünde aracını park etti.

PARA DOLU ÇANTAYI ALARAK KAÇTILAR

Para dolu çantayı alarak araçtan inen Turan'ın yanına maskeli ve silahlı 3 kişi yaklaştı. Şüpheliler, iş insanının elindeki içinde 522 bin lira 10 bin 200 dolar para ve 200 bin lira tutarında çek bulunan çantayı almaya çalıştı. Ancak Turan saldırganlara direndi. Bunun üzerine gaspçılardan biri Turan'ın bacağına ateş etti. Turan yaralanırken şüpheliler çantayı alarak kayıplara karıştı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameralarına da yansırken, Turan'ın bacağından vurulmasına rağmen saldırganlara direndiği görülüyor.

PLAKAYI DEĞİŞTİRDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda şüphelilerin araçlarının plakasının sahte olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri şüphelilerin olay yerine geldiği ve kaçtıkları yönde kamera çalışması yaştı. Yüzlerce görüntü inceleyen ekipler, aracın plakasının değiştirildiği nokta tespit edildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Otomobilin gerçek plakasını tespit etmeyi başaran polis, aracın Serhat K.(19) adına kiralandığını belirledi. Araştırmalarda olay yerindeki şüphelilerden birinin Serhat K. olduğunu tespit edildi. Serkan K.'dan yola çıkan ekipler diğer şüpheliler Barış Y.(21) ve Okay C.'ye(21) de ulaştı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.