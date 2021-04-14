İş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri düzenlendi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği Kısmi Kapanma Genelgesine göre, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen iş kolları ve iş yerleri gibi istisna getirilenler dışındaki iş yerleri 07.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ, 18 YAŞ ALTI DÜZENLEMELERİ

Genelgede 65 yaş üstü ve 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma saatleri güncellendi. Buna göre hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme, yetiştirme, takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençler, durumlarını belgelendirmek koşuluyla toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

SAHURA KADAR PAKET SERVİS

Yeme içme yerleri 07.00-19.00 saatleri arasında ‘gel-al’ paket servis, saat 19.00'dan sahura kadar ise paket servis, Cumartesi Pazar ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

NİKAHLAR YAPILACAK, EĞLENMEK YASAK

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına izin verilmeyecek.

TURİSTİK TESİSLERDE AYNI MASADA EN FAZLA İKİ KİŞİ OLACAK

Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

İNDİRİM GÜNÜ DEĞİL, İNDİRİM HAFTASI

Çeşitli iş yerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü yapılan indirim uygulamaları yoğunluk oluşmasına neden olabildiği için belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının yerine, yoğunluğun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla indirim uygulamaları yapılacak.

YABANCILAR İÇİN DÜZENLEME

Kısıtlamalar, turistik faaliyet için geçici bir süre ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. Turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

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