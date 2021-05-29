İşbaşaran’dan Altınok’a çok sert ‘Sedat Peker’ tepkisi

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e verilen korumanın belgelerine ilişkin “Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

AKP eski Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran da, Peker’e verilen koruma tartışması üzerinden Altınok’a yanıt verdi.

İşbaşaran, “Sedat Peker‘e İstanbul Emniyet müdürü olarak koruma polisleri tahsis eden sensin” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan İşbaşaran, şu ifadeleri kullandı:

* Sedat Peker‘e İstanbul Emniyet müdürü olarak koruma polisleri tahsis eden sensin.

* Anadolu Ajansına ‘Benim adımı neden yazıyorsunuz' diyeceğine, sana ‘Sedat Peker'e polis koruma memuru ver' talimatını veren kim?