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Bursa’da işçi servisi takla attı: Ölü ve yaralılar var

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi midibüsü kontrolden çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan midibüs şarampole devrildi. Midibüste bulunan 28 işçiden 26 yaşındaki İlknur Tepeç sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Güncellenme: 09:13, 04/05/2021
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Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, İbrahim S., idaresindeki  plakalı midibüs aracı yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan midibüs aracını diğer araçlara çarpmadan takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. 28 işçiden 26 yaşındaki İlknur Tepeç sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişinin ise yaralı olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç kadının ise evli bir çocuklu olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. (İHA)

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Bursa Edirne kaza Polis Sağlık yağmur
Yayınlanma Tarihi:08:26,