İşçi servisine kurşun yağdırdı: 4 yaralı

Olay Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selami B. idaresindeki işçi servisi caddede seyir halindeyken, bir başka işçi servisi önünü kesti.

Araçtan inen sürücü, cebinden çıkarttığı tabanca ile Selami B.’nin aracına ateş açmaya başladı. Yaşanan olayda servisinde bulunan sürücü Selami B., Adil K., Arif D., Enes K. yaralandı. Silahlı şahıs ise olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise bölge güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

1 AY ÖNCEKİ YOL KAVGASI

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Silahlı saldırgan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan ile Selami B. arasından yaklaşık 1 ay önce yol verme sebebi ile kavga çıktığı ve yolda tekrar karşılaşınca silahlı saldırıyı düzenlediği öğrenildi. (İHA)