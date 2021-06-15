İşçiler: Kanal İstanbul’a değil, işini ve gelirini kaybedenlere kaynak ayrılsın

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 15-16 Haziran işçi eylemlerinin 51'inci yılında Ankara, İzmir, Adana ve Kayseri'de basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamalarda, ‘sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için, sendikal-demokratik haklar için birlik olunması’ gerektiği mesajı verildi.

“İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARI İŞÇİLERE VE İŞSİZLERE HARCANSIN”

15-16 Haziran 1970'te yaşanan işçi eylemlerini anmak için ortak basın açıklaması gerçekleştiren işçiler, taleplerini sıraladı. O talepler şöyle ifade edildi:

* Kod-29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin. Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere harcansın.

* İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, çalışma süreleri azaltılsın. Doğa katili projelere, Kanal İstanbul'a, betona değil; pandemide işini ve gelirini kaybedenlere kaynak ayrılsın. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın.