İşçilerden 1 Mayıs mesajları

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs sebebiyle, farklı sektörlerde çalışan emekçileri kamera karşısına geçirdi. İşçilerin, ‘Umut Yan Yana' sloganıyla taleplerini dile getirdiği videolar sosyal medyadan paylaşıldı.

İşçiler, şikayetlerini ve taleplerini şöyle sıraladı:

“BU BÖYLE GİTMEZ”

* Bir yandan salgın, bir yandan ekonomik kriz ile mücadele ediyoruz. İşçiye, emekçiye tedbir yok, yeterli aşı yok, iş yok, gelir güvencesi yok, sosyal devlet yok, adalet yok, hak, hukuk yok, demokrasi yok. Ancak bu böyle gitmez. Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için 1 Mayıs'ta ‘Umut Yan Yana' diyoruz.

* Halkın sağlığı, işçilerin yaşamı, şirketlerin çıkarlarından da, siyasi hesaplardan da önemlidir.

“HERKESE AŞI, HERKESE GELİR DESTEĞİ”

* Herkese aşı, herkese gelir desteği, dört hafta tam kapanma. Sağlığımız için 1 Mayıs'ta ‘Umut Yan Yana.'

* Çalışırken hastalanan emekçiler için Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

“KOD-29 ZULMÜNE SON VERİLMELİ”

* Salgınla mücadelede bedel ödeyen emekçilerin hakkının ödenmesi için 1 Mayıs'ta, ‘Umut Yan Yana.'

* Milyonlarca işçinin haksız, hukuksuz bir biçimde işten atılmasına yol açan Kod-29 zulmüne son verilmelidir.

“İŞTEN ÇIKARMALAR TAMAMEN YASAKLANMALI”

* İşten çıkarmaların tamamen yasaklanması için, ‘Umut Yan Yana.'

* Günde 50 TL ile yaşanmaz. Ücretsiz izin yerine en az asgari ücret kadar Kısa Çalışma Ödeneği verilmelidir.

“ÜCRETSİZ İZİN DAYATMASINA SON VERİLMELİ”

* Ücretsiz izin dayatmasına son vermek için 1 Mayısta, ‘Umut Yan Yana.'

* İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverenlere yapılan destek ve teşvikler durdurulmalıdır. İşçiden alıp patrona vermekten vazgeçin.

“FON SADECE İŞÇİLERE TAHSİS EDİLMELİ”

* Bizim fonumuzun sadece biz işçilere tahsis edilmesi için, ‘Umut Yan Yana.'

* İşsizliği azaltmak için, gelir kaybı olmaksızın çalışma süreleri kısaltılmalı; haftalık çalışma süresi 37.5 saate düşürülmelidir.

“KAMU İSTİHDAMI ARTIRILMALI”

* İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılmalı. 1 Mayıs'ta ‘Umut Yan Yana.'

* Bu ülkenin yeterli kaynağı var ama yanlış kullanılıyor. Acil olmayan mega projeleri iptal edin. Sermayeye vergi kıyaklarına son verin.

“DAHA FAZLA SOSYAL DESTEK SAĞLAYIN”

* Pandemide işçilere, emekçilere daha fazla sosyal destek sağlayın.

* Adil bir vergi düzeni için 1 Mayıs'ta ‘Umut Yan Yana.'

“ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLER KALDIRILMALI”

* Patronlar ve iktidarlar, istediği gibi ekmeğimizle oynayamaz. Bu yüzden örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Örgütlenme hakkımız için 1 Mayıs'ta ‘Umut Yan Yana.'

* Covid-19 salgını kadınların evde iş yükünü artırıyor. Covid-19 kadınları işsiz bırakıyor. Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Uluslararası çalışma örgütünün, iş yerinde şiddete karşı sözleşmesi onaylanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için 1 Mayıs'ta ‘Umut Yan Yana.'

DİSK GENEL BAŞKANI’NDAN 1 MAYIS MESAJI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi için; emeğin Türkiye'si ve emeğin dünyası için 1 Mayıs'ta ‘Umut Yan Yana'. Yaşasın 1 Mayıs” dedi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan 1 Mayıs temennisi