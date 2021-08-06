İşçilerin et dönerden zehirlenmesiyle ilgili yemek şirketi çalışanı 3 kişiye dava

İstanbul Maltepe’de iki ayrı inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin, öğle yemeği olarak verilen tavuk suyu çorbası, pilav ve et döneri yedikten sonra zehirlenmesine ilişkin yemek şirketi yetkilisi, gıda mühendisi ve baş aşçı hakkında 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

SEVGIM BEGÜM YAVUZ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, şüphelilerden Sevinç P.'nin bir yemek firmasında gıda mühendisi olarak görev yaptığı, şüpheli Erdoğan A.'nın aynı şirkette catering hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı olduğu, diğer şüpheli Sabahattin K.'nın ise baş aşçı olarak çalıştığı kaydedildi.

YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Maltepe Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki inşaat şantiyesi ile Cevizli mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki şantiyenin yemek ihtiyacının bir yemek şirketi tarafından sağlandığının anlatıldığı iddianamede, 9 Aralık 2020'de inşaat şantiyelerine öğle yemeği olarak tavuk suyu çorbası, piriç pilavı ve et dönerden oluşan menünün gönderildiği belirtildi. Bir süre sonra şantiyelerde yemek yiyenlerin fenalaştığının belirtildiği iddianamede, yemek yedikten sonra rahatsızlanan mağdurların hastanede tedavilerinin yapıldığı aktarıldı.

ET DÖNER NUMUNESİ YÖNETMELİĞE UYGUN ÇIKMAMIŞ

İddianamede, olay günü sunulan menüdeki yemeklerden numuneler alındığının belirtilerek, numuneler üzerinde Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce inceleme yapıldığı, inceleme sonucunda inşaat yemekhanesinden alınan pişmiş et döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine uygun olmadığının tespit edildiği aktarıldı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamayı kabul etmedikleri kaydedildi.

Savcılık, yapılan denetim ve et döner numunesi üzerinde yapılan laboratuvar analizine ilişkin rapor ve tutanaklar incelendiğinde şüphelilerin kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti suçunu işlediklerine dair yeterli suç şüphesinin bulunduğunu belirtti.

5 YILA KADAR HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI TALEBİ

Savcılık, yemek şirketi yetkilisi, gıda mühendisi ve baş aşçının “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

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