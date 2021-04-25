İSDEP Bireysel Yazılım Geliştirme Danışmanı istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara'da görev almak üzere Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır.

Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin iş tanımına www.iskur.gov.tr adresindeki “Duyurular” kısmından veya https://bit.ly/3uRvUBu adresinden ulaşılabilmektedir.

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