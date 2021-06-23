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IŞİD emiri Bursa’da yakalandı

Bursa'da emniyet ile MİT ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak bölgelerinde tarım ve hayvancılık emiri olduğu belirtilen 'Hacı İdris' kod adlı Muvaffak Mustafa Muhammed Ali al-Kassab (52) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 23:16, 23/06/2021
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IŞİD emiri Bursa’da yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, IŞİD terör örgütü adına 2014-2017 yılları arasında Suriye ile Irakta tarım ve hayvancılık emiri olarak faaliyet yürüten ‘Hacı İdris’ kod adlı Muvaffak Mustafa Muhammed Ali al-Kassab ın 2018 yılında illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi.

Sürdürülen incelemelerde Kassabın Bursada gizlendiği ortaya çıktı. IŞİD’li teröristin yakalanması için çalışma başlatan TEM ve MİT ekipleri, geçen perşembe günü Muvaffak Mustafa Muhammed Ali al-Kassabın Bursa’da saklandığı adrese operasyon düzenledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kassab, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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