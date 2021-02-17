IŞİD terör örgütünün kilit isimleri Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün kuruluşundan itibaren kilit konumda bulunan 2 şahıs ile bu şahıslarla birlikte hareket eden bir kişi kent merkezinde yakalandı.

ÖRGÜTÜN KİLİT KONUMUNDA YER ALIYORLAR

Yakalanan şahıslardan birinin IŞİD terör örgütünün kuruluşunda yer aldığı ve örgüte ilk katılanlardan olduğu, 2020 yılının son çeyreğine kadar örgüt içerisinde sorumlu düzeyde çeşitli birimlerde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

GEÇİŞLERİ ORHANİZE EDİYORDU

Bir diğer şahsın ise IŞİD terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren birçok örgüt üyesinin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Türkiye'ye illegal yollarla geçişlerini organize ettiği belirlendi. Yakalanan bir diğer kişinin ise bu iki örgüt üyesiyle birlikte hareket ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RUS UYRUKLU IŞİD’Lİ KADIN SINIR YAKALANDI

Hatay'ın Altınözü ilçesinde de Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişi, hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Rusya uyruklu bir kadının IŞİD terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlenirken yakalananların 3’ünün çocuk olduğu görüldü. Yakalanan 6 kişi Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerin ardından Altınözü Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

