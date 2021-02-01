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IŞİD’in Türkiye suikastçısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınıp, tutuklanan terör örgütü IŞİD'in Türkiye suikastçısı A.G.'nin talimatları, örgütün Suriye'deki sorumlularından, sosyal medya üzerinden aldığı belirlendi.

Güncellenme: 17:48, 01/02/2021
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IŞİD’in Türkiye suikastçısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Irak uyruklu olduğu ve örgütün Suriye’deki kamplarında eğitim gördüğü bildirilen A.G.’nin 4 yıl önce Türkiye’ye giriş yaptığı, yerleştiği Yalova’da sahte kimlik ile kendini iş insanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

TALİMATLARI YALNIZ PLANLAMIŞ

Öte yandan suikastçı A.G.’nin örgütten aldığı talimatları uygulamak için yalnız başına plan yaptığı, operasyonda yakalanan diğer şüphelilerle de terör örgütüne para ve eleman kaynağı sağlamak için irtibatlı olduğu öğrenildi.

A.G. ile birlikte ele geçirilen tabanca ve operasyonda bulunan çeşitli ülkelere ait 433 pasaport ile 346 sahte kimlik inceleniyor. DHA

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Yayınlanma Tarihi:17:31,