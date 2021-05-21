IŞİD’li Ali’nin ‘cihad nikahı’ kıydığı ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantısı olduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen altı kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından polis, 19 Mayıs günü şüphelilerinin evlerine şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat timlerinin koçbaşlarıyla kapıları kırıp, girdikleri evlerde arama yapan ekipler dört kişiyi gözaltına aldı.

YAKALANMAMAK İÇİN SEYYAR TANTUNİCİLİK YAPMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Ç.’nin, terör örgütü IŞİD’in Türkiye emiri olan cezaevinde tutuklu bulanan Mahmut Özden’in kurduğu ‘Yamaçlı’ grubu üyesi olduğu, kimliğinin ortaya çıkmaması için seyyar tezgahta tantuni satarak kamufle olduğu belirlendi.

Ali Ç.’nin, Suriye’de örgütün kontrol altına aldığı köylerde kaçırdıkları kadınlar ile IŞİD’li teröristlere cihad nikahı kıydığı ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki el-Hol kampında kalan kadınlara göndermek için para topladığı, üç oğlunun IŞİD saflarında çatışırken öldüğü bildirildi.

Şüphelilerden Mehmet Ali Ö.’nün ise sosyal medya üzerinden El-Kaide adına para topladığı ve bu paraları örgüte yolladığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ç. ile Mehmet Ali Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)