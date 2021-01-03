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IŞİD’li terörist saklandığı örgüt evinde yakalandı

Terör örgütü IŞİD içinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 'İbrahim' kod adlı A.S.A.A., Ankara'da saklandığı örgüt evine düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:09, 03/01/2021
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IŞİD’li terörist saklandığı örgüt evinde yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Irak’ta silahlı faaliyetlerde ve bombalı araç eylemlerinde yer aldığı belirlenen ‘İbrahim’ kod adlı A.S.A.A.’nın yakın zamanda Başkent’e geldiğini tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bilgilendirme doğrultusunda soruşturma gerçekleştiren ekipler, uzun süren saha ve analiz çalışmaları sonrası savcılık talimatıyla teröristin saklandığı hücre evine şafak operasyonu düzenledi.

Ani baskınla yakalanan teröristin kaldığı dairede yapılan aramada dört GSM kartı, bir cep telefonu ve not defteri ele geçirildi.

TEM polislerinden oluşan dijital inceleme ekibi, A.S.A.A.’nın çatışma bölgelerindeyken otomatik tüfekle atış yaptığı videolara ve çok sayıda IŞİD üyesinin fotoğrafına ulaştı. Soruşturma doğrultusunda adli makamlara sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:08:56,