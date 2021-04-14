İşitme engelli vatandaşa, federasyon yöneticisinden dayak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir ile aynı odadaki kalabalığın işitme engelli bir vatandaşı dövdüğüne ilişkin skandal görüntüler ortaya çıktı.

Faruk Demir ile geçtiğimiz günlerde işitme engelli bir genci döverken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tutuklanan “Fırat Delikanlı” lakaplı , Fırat Kaya’nın da görüntüleri ortaya çıktı.

NEREDE ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde, oda içerisinde bir kalabalığın oturduğu görülüyor. Faruk Demir olduğu belirtilen şahsın, işaret diliyle bir süre sorguladığı gence, çevresindekiler yumruklarla vuruyor. Vuranları uzaklaştıran Demir, bu kez kendisi işitme engelli gence yumruk atıyor. Birkaç kişinin daha hamle yapması üzerine videoda, “Sırayla” sesi duyuluyor. Video “Başkan ne derse o” sesiyle sona eriyor.

FEDERASYON KINADI

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu başkanı Yakup Ümit Kihtir, federasyon sayfasından yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadığını belirtti. Kihtir; “Sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan yönetim kurulu üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamu oyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı Camia olarak kınıyoruz.