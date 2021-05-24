İşkencedere’de köylülere desteğe gelenler alana sokulmadı

İyidere’ye yapılacak olan Lojistik Liman için gerekli olan malzemenin çıkarılmak amacıyla İşkencedere Vadisi’ne Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı, bölge halkının başlattığı mücadele devam ediyor. 33 gündür taş ocağına karşı eylem yapan köylülere destek vermek için, TTB üyesi hekimlerden ve KESK'e bağlı sendikalar oluşan bir heyet vadiye gitti. Köylülerle sohbet edip sorunlarını dinleyen heyet, yol çalışması yapılan alana görevliler tarafından alınmadı.

“ÇOK KIYMETLİ BİR MÜCADELE”

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptığı açıklamada, “Buraya geldiğimizde bu doğayı neden korumak gerektiğini görüyoruz. Sadece insanların değil tüm canlıların yaşam alanlarını korumaya ihtiyacımız var. Hepimizin var olabilmesi, yaşayabilmesi için veriliyor bu mücadele. Yaşam alanlarımız bir bir elimizden alınmaya çalışılıyor. Tüketip yok edip arkalarına bile bakmadan çekip gidiyorlar. Her şeyi para olarak görüyorlar ve burada sizler kalıyorsunuz. O yüzden bu mücadele çok kıymetli, çünkü bu bir yaşama hakkı mücadelesi” dedi.

VADİYE DESTEĞE GİDENLER

Taş ocağına karşı mücadele eden köylülere, TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve KESK MYK üyesi İlan Yiğit, Eğitim Sen MYK Üyesi İkram Atabey, Ahmet Karagöz, SES MYK Üyesi Selma Atabey, TÜMBELSEN'den Nafize Tosu, ESM MYK'den Özlem Apaydın, BES MYK İsmet Temel, Tarım Orman Kam Sen'den Ahmet Keleş ve Dostcan Şakar, Yapı Yol Sen MYK'den Ali Yaşar Karadeniz, BES Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, Trabzon Eğitim-Sen Şube Başkanı Engin Nur ve Rize Eğitim-Sen Şube Başkanı Ercan Özay ziyaret ederek destek verdi.