İşkencedere’de patlamalar başladı, dereler çamur akıyor

Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde Cengiz Holding tarafından yapımı devam eden taş ocağına karşı, bölge halkının başlattığı eylem 109 gündür devam ediyor. Taş ocağı çalışmasının vadiye verdiği zarar gün geçtikçe artarken, şirket kayaları patlayıcı madde ile patlatmaya başladı. Köylülerin evlerinde kullandıkları kaynak sular kayboldu.

İSMAIL AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya’da koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi’nde Cengiz Holding’e ait taş ocağının yapımı jandarma koruması altında devam ederken, 109 gündür nöbet tutan ve taş ocağı yapımını engellemek için mücadele eden köylülerin direnişleri de sürüyor. Jandarma çalışma alanına köylülerin girmemesi için orman içinde nöbet tutarken, iş makinelerinin doğaya verdiği zararlar bölge halkını da zor durumda bırakmaya başladı.

EYLEM ALANI KAMULAŞTIRILIYOR

Çeşitli baskılara rağmen rağmen 109 gündür bölgede eylem yapan yöre halkı vadiden ayrılmamakta kararlı. Çadır kurdukları vadi girişinde köylülere ait arazi için acil kamulaştırma kararı alındığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde eylemcilerin toplandığı eski bir fabrika önü olan alan ile yakınındaki çay bahçesinin acil kamulaştırılması için sabah saatlerinde Bayındırlık Bakanlığı çalışanları geldi. Köylülerin avukatı Yakup Okumuşoğlu, keşfi yapılan yerin köylülerin toplanma alanı ve köylülere ait olan bir çay fabrikasının bahçesi olduğunu söyleyerek, “Bu tespitten haberimiz olmuyor. Acele el koyma kararı kendi kendilerine yürüttükleri bir iş. Müvekkillerimizin toplanma alanını ellerinden almak için yapıyorlar ya da şantiye binası olarak kullanmak için kamulaştırma yapıyorlar” dedi.

Köylüler ise, şirkete ait kamyon ve iş makinelerinin dar yolda zor hareket ettikleri için alternatif geniş bir yol yapmak amacıyla 6 dönümlük arazilerinin ellerinden alınmak istendiğini belirtti.

PATLAMALAR BAŞLADI

Köylülerden Kemal Baş, 109 gündür bölgeden ayrılmadıklarını belirterek, “Henüz taş ocağı yapılacak alana ulaşamadılar. Ancak, yol açılması sırasında önlerine çıkan büyük kayaları patlatmaya başladılar. Ama patlatmalar sabah 09.00 ile 16.00 arasında olması gerekirken bu zaman diliminin dışında da patlatma yaparak halkı tehlikeye düşürüyorlar. Yani burada yapılan her şey kanunsuz ve kural dışı. Organik çay üretimi yapılması için ayrılan bölgede, bütün tarım ürünleri toz altında kaldı. Evlerimizde pencere kapı açamıyoruz” diye konuştu.

KAYNAK SULAR KAYBOLDU. KADINLAR SU TAŞIYOR

Bölgede devam eden taş ocağı çalışmaları nedeniyle, dereler çamurlu ve bulanık akmaya başladı. Dereden ev ve hayvanlarına su alan köylüler ise bu duruma tepki göstermelerine rağmen, dereler taş ve çamurla dolduruldu. Köylülerin evlerinde musluklardan ya bulanık su aktığı ya da hiç akmadığı ileri süren köylüler, patlamalar nedeniyle evlerinde kullandıkları kaynak sularının kaybolduğunu dile getirdi. Eylemin başından beri ön saflarda bulunan kadınlar, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan çeşmelerden evlerine bidonlarla su taşımaya başladı.

4 AYDA BU HALE GELDİ

Öte yandan İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı çalışması başlamadan önce vadinin ilk hali ile son hali arasında ki fark doğa katliamı gözler önüne serdi. Nisan ayında çok sayıda ağacın bulunduğu bölgede, taş ocağı çalışmaları başladıktan sonra yaşanan katliam dehşete düşürdü.