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İşkencedere’ye Bakan rötuşu

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağı için yöre halkı 20 gündür mücadele veriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun vadiye geleceğini öğrenen şirket kestikleri ağaçları kamyonlarla bölgeden kaçırmaya başladı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 15:52, 10/05/2021
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İşkencedere’ye Bakan rötuşu

İşkencedere Vadisi’nde iş makinelerinin çalışma yaptığı alanı demir kapıyla kapatan şirket, şimdi de vadide bakan için temizlik yapmaya başladı.

 BAKAN GELİYOR TEMİZLİĞİ

Katıldığı bir televizyon programında taş ocağına karşı direnen köylülülere “marjinal gruplar” diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İkizdere’ye gideceği belirtildi.

Bakanın İkizdere’ye gideceği açıklanmasının ardından Cengiz İnşaat işkencedere Vadisi’nde temizlik yaparak, yol açma çalışmasında katlettikleri ağaçları kamyonlarla vadiden kaçırmaya başladı. Çalışma alanına giremeyen köylüler ise bölgede beklemeye ve eylemlerine devam ediyor.

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