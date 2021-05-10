İşkencedere’ye Bakan rötuşu

İşkencedere Vadisi’nde iş makinelerinin çalışma yaptığı alanı demir kapıyla kapatan şirket, şimdi de vadide bakan için temizlik yapmaya başladı.

BAKAN GELİYOR TEMİZLİĞİ

Katıldığı bir televizyon programında taş ocağına karşı direnen köylülülere “marjinal gruplar” diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İkizdere’ye gideceği belirtildi.

Bakanın İkizdere’ye gideceği açıklanmasının ardından Cengiz İnşaat işkencedere Vadisi’nde temizlik yaparak, yol açma çalışmasında katlettikleri ağaçları kamyonlarla vadiden kaçırmaya başladı. Çalışma alanına giremeyen köylüler ise bölgede beklemeye ve eylemlerine devam ediyor.