İSKİ 5 Ağustos su kesintisi listesi: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da düzenlenen bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı su kesintileri olduğu gibi arıza kaynaklı su kesintileri de meydana geliyor. İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan suların tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi…

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Su kesintisi listesi sular ne zaman gelecek sorusuna cevap oluyor. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte su kesintisi listesi…

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy ilçesi: Yassıören Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arnavutköy ilçesi: Karaburun Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bağcılar ilçesi: Fatih Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sancaktepe ilçesi: Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri ilçesi: Balaban Mah, Çanta Bld Mimar Sinan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.