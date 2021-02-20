Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İSKİ açıkladı: İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla barajların genel doluluk oranı yüzde 50,03 oldu. Baraj dolulukları 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

Güncellenme: 10:22, 20/02/2021
HaberlerGündem
İSKİ açıkladı: İşte İstanbul barajlarında son durum

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı yüzde 50,03 oldu.

İstanbul’da etkili olan karların tamamen eriyerek barajlara katılmasıyla önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi bekleniyor…

Gün gün baraj doluluk oranları şu şekilde:

6 Şubat: Yüzde 44,34
7 Şubat: Yüzde 44,55
8 Şubat: Yüzde 44,70
9 Şubat: Yüzde 44,78
10 Şubat: Yüzde 44,99
11 Şubat: Yüzde 45,09
12 Şubat: Yüzde 45,48
13 Şubat: Yüzde 46,11
14 Şubat: Yüzde 46,44
15 Şubat: Yüzde 47,20
16 Şubat: Yüzde 47,82
17 Şubat: Yüzde 48,28
18 Şubat: Yüzde 48,67
19 Şubat: Yüzde 49,16
20 Şubat: Yüzde 50,03

 

İlginizi Çekebilirİstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durumİstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durum
istanbul kar yağışı pazar tweet Twitter yağmur
Yayınlanma Tarihi:10:02,