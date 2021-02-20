İSKİ açıkladı: İşte İstanbul barajlarında son durum

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı yüzde 50,03 oldu.

İstanbul’da etkili olan karların tamamen eriyerek barajlara katılmasıyla önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi bekleniyor…

Gün gün baraj doluluk oranları şu şekilde:

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

19 Şubat 2021 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 737 bin metreküp

20 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %50,03 pic.twitter.com/uUBTx4xd80 — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 20, 2021