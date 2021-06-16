İSKİ su kesintisi listesi: Sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi listesi sular ne zaman gelecek sorusuna cevap oluyor. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte su kesintisi listesi…

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

B.Çekmece: Dizdariye Mah,Fatih Mah,Pınartepe Mah,19 Mayıs Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy: Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah

Başlama Tarihi :16.06.2021 09:05 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi: Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah

Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:26 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri: Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Başlama Tarihi : 16.06.2021 09:34 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri: Küçükkılıçlı Mah,Kurfallı Mah,Küçüksinekli Mah,Sinekli Mah,Seymen Mah,Kadıköy Mah,Bekirli Mah,Akören Mah,Büyükkılıçlı Mah,Gazitepe Mah,Fenerköy Mah

Başlama Tarihi : 16.06.2021 10:01 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar: Çengelköy Mah

Başlama Tarihi : 16.06.2021 08:46 – Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI

Su kesintilerinizi İSKİ’ye bildirmek için aşağıdaki linkten adres bilgilerinizi girebilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT LİNKİ