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İSKİ’den 13 saatlik su kesintisi uyarısı: İstanbul’da sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınacak olması nedeniyle Sancaktepe, Üsküdür, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'ye 13 saat süreyle su verilemeyecek.

Güncellenme: 10:08, 31/05/2021
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İSKİ’den 13 saatlik su kesintisi uyarısı: İstanbul’da sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İSKİ yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. İSKİ'den yapılan açıklamada, “Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

– Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.

– Sancaktepe ve Üsküdar'da : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.