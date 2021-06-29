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İSKİ’den 3 ilçe için 16 saatlik su kesintisi uyarısı: Sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan duyuruya göre isale hattı deplase bağlantılarının yapılacak olması nedeniyle Maltepe, Sultanbeyli ile Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi olacak.

Güncellenme: 13:43, 29/06/2021
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İSKİ’den 3 ilçe için 16 saatlik su kesintisi uyarısı: Sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İSKİ yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.” denildi.

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Sultanbeyli: İlçenin tüm mahalleleri.

Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.

Maltepe: Büyükbakkalköy Mahallesi.