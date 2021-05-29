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İSKİ’den uyarı: 13 saat su kesintisi olacak

İSKİ yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre Sancaktepe, Üsküdür, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de 13 saat boyunca su verilemeyecek.

Güncellenme: 11:54, 29/05/2021
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İSKİ’den uyarı: 13 saat su kesintisi olacak

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla;  1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

– Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.

– Sancaktepe ve Üsküdar’da : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.