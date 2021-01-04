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İSKİ’den uyarı: 30 saat su kesintisi olacak

İSKİ yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca'nın belirli mahallelerine 30 saat boyunca su verilemeyecek.

Güncellenme: 13:12, 04/01/2021
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İSKİ’den uyarı: 30 saat su kesintisi olacak

İSKİ, 30 saat boyunca belirli mahallelere Şahintepe-Esenyurt ana isale hattındaki deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle su verilemeyeceğini duyurdu. Su kesintisi 5 Ocak saat 21:00 itibariyle başlayacak.

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ

Resmi sitede yapılan açıklama şu şekilde;

“Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacaktır.

Bu sebeple;

ESENYURT İLÇESİ:

Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ:

Bahçeşehir 1. ve 2. kısım

AVCILAR İLÇESİ:

Yeşilkent mahallesi

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ:

Karaağaç mahallesi

ARNAVUTKÖY İLÇESİ:

Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır,

ÇATALCA İLÇESİ:

Bahsayiş mahallelerine

05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecektir.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.”

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Yayınlanma Tarihi:13:06,