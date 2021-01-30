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İSKİ’den uyarı: 8 saat su kesintisi olacak

İSKİ yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre Başakşehir ve Esenyurt belirli mahallelerine 8 saat boyunca su verilemeyecek.

Güncellenme: 10:24, 30/01/2021
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İSKİ’den uyarı: 8 saat su kesintisi olacak

İstanbul’da Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde yarın saat 22.00 ile Pazar günü saat 06.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ

İSKİ'nin Twitter hesabından iki ilçenin bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Açıklamada, “30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız” ifadesi kullanıldı. (İHA)

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