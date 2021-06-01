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İSKİ’nin 13 saatlik su kesintisi başladı! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı su kesintileri olduğu gibi arıza kaynaklı su kesintileri de meydana geliyor. Sancaktepe, Üsküdür, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'ye 13 saat süreyle su verilemeyecek.

Güncellenme: 09:41, 01/06/2021
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İSKİ’nin 13 saatlik su kesintisi başladı! Sular ne zaman gelecek?

İSKİ yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

– Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.

– Sancaktepe ve Üsküdar’da : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.

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