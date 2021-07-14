Islah edilmeyen dereye Nasrettin Hoca ‘Ya tutarsa’ deyip maya çaldı

Uzun yıllardır kirliliğiyle gündemden düşmeyen Lüleburgaz Deresi için Lüleburgaz Kent Konseyi ses getiren bir eyleme imza attı. Kent Konseyi öncülüğünde toplanan vatandaşlar, eşeğine ters binen Nasrettin Hoca ile birlikte Lüleburgaz Deresi'ne maya çalmaya gitti. Etkinliğe Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Dr. Yücel Ayaz, Beşiktaş taraftar grupları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nasrettin Hoca rolündeki Erdoğan Anıl Tekin isimli vatandaşın eşeğe ters binerek katıldığı eylem çevredeki birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi. Aralarında Beşiktaş taraftar grubunun da yer aldığı eylemde eşeğe ters binen Nasrettin Hoca vatandaşlara, “Dere için, çevre yolu için maya çalmaya gidiyoruz” diye seslendi.

“YA TUTARSA”

Vatandaşların Kongre Meydanı'ndan başlattığı yürüyüş Lüleburgaz Deresi'nde son buldu. Islah edilmeyen ve kirliliğiyle çevreye zarar veren Lüleburgaz Deresi'ne inen Nasrettin Hoca, kazan içerisinde getirdiği mayaları dereye çalmaya başladı. Bu sırada Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü üzerine çıkan vatandaşlara dönen Nasrettin Hoca, “Dereye maya çalmaya geldik. Tutar mı?” diye sorusuna vatandaşlar “Tutar, tutar” diye karşılık verdi. Hem güldüren, hem düşündüren eylem olaysız bir şekilde sona erdi.

“ERGENEMİZİ GERİ İSTİYORUZ”

Eylem öncesi basın açıklaması yapan Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, “Ergenimizin ıslah projesi özelinde kurumsal söylemleri, yapılan protokolleri, sosyal medyaya yansıyan projeler dışında eyleme geçilmediğini ve Ergenemizin yıllardır olduğu gibi kaderine terk edildiğini üzülerek görüyoruz. Yıllardır bir canlının dahi yaşayamadığı, kentimizin sağlığını tehdit eden bu sorunun çözümü için kent yaşayanları olarak artık susmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ve diyoruz ki söylem değil, eylem bekliyoruz. Biz Ergenemizi geri istiyoruz” dedi.

“ANKARA SESİMİZİ NE ZAMAN DUYACAK?”

Dere ıslahının yanı sıra kentin içinden geçen uluslararası D-100 Karayolunun çok sayıda Lüleburgazlı vatandaşın ölümüne sebep olduğunu belirten Binnur Dinç Ankara'ya seslendi. Dinç, “Trakya bölgesinin en büyük ve merkez nüfusu en yoğun yerleşim merkezlerinden, 783 bin kilometrekare Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 1017 kilometrekare alan işgal eden, nüfusu köyleriyle birlikte 150 bini geçmiş Lüleburgaz'a bir çevre yolu neden yapılmıyor? Bizim muhatabımız kim? Ankara bizim sesimizi ne zaman duyacak? Lüleburgaz'ı sahipsiz sananlar çok büyük bir yanılgı içindeler. Belki bugün burada çok az kişiyiz ama bundan sonra sesimiz çok daha gür çıkacak. Ankara bilmeli ki Lüleburgaz sahipsiz değil. Lüleburgaz kentini koruyan Lüleburgaz sevdalıları ile dolu” diye konuştu.