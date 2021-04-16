İsmail Hakkı Kısacık’ın FETÖ davasında karar

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık ile avukatı katıldı. Cumhurbaşkanlığı avukatı da müdahil olarak katıldı. FETÖ silahlı terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON ana davasından dosyası ayrılan Taha Holding'in sahibi ve ünlü bir mağazanın ortağı İsmail Hakkı Kısacık'ın, ‘Terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

3 YIL 9 AY HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İsmail Hakkı Kısacık'ı, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mütalaada, Kısacık hakkında, ‘Terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’ un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanık hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası istenmişti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, bir kısım sanıkların dosyasının ana davadan ayrılmasına ve yargılamanın yeni dosyalar üzerinden devam etmesine hükmetmişti. Bu kapsamda iş adamı sanık İsmail Hakkı Kısacık’ın dosyası ayrılmıştı. Geçtiğimiz celse açıklanan mütalaada sanık Kısacık'ın ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.