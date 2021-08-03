İspanyol uçakları Köyceğiz’deki yangına müdahale etti

İspanya'nın Türkiye'ye gönderdiği Canadair tipi amfibik yangın söndürme uçakları ilk müdahaleyi Köyceğiz'e yaptı. Amfibik uçaklar sularını boşaltınca Köyceğiz Gölü'nden depolarını doldurup yangına müdahaleye devam etti. 5 bin litre su kapasitesine sahip uçakların ilk etapta 26 kez su boşalttığı açıklandı.

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Türkiye'de 6 gündür devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlara karşılık Avrupa'dan uçak desteği gelmişti. İspanya'nın gönderdiği 2 Canadair tipi uçak yangın bölgelerine ulaştı.

Uçakların yola çıktığını resmi sosyal medya hesaplarında duyuran İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği “İspanya, Türkiye'nin yanında” etiketine yerdi.

İspanyol uçakların ilk olarak Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde müdahale yaptığı bildirildi. Yanmakta olan yamaçlara müdahale eden İspanyol amfibik uçaklar sularını boşalttıktan sonra Köyceğiz Gölü'nden su alarak yangınlara müdahaleyi sürdürdü.

İspanya Büyükelçiliği, 5.000 litrelik kapasiteye sahip uçakların 26 kez su boşaltma yaptığını açıkladı. İlk müdahalelerin ardından Kaptan Pardo isimli amfibik uçağın ve mürettebatının yakıt ikmali için üsse geri döndüğü belirtildi.