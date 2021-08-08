İspanyollardan Sabiha Gökçen paylaşımı

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği yangın söndürme çalışmalarına katılan İspanyol kadın pilotun hayat hikayesini paylaştı. Pilar Martin ismindeki kadın pilotun seneler önce Bursa'ya değişim öğrencisi olarak geldiği öğrenildi. Büyükelçilik, kadın pilotun fotoğrafının altına Sabiha Gökçen paylaşımı da yapıp, “Milyonların önünü açan dünyanın ilk kadın pilotlarından birine saygı duruşu! Tanıtmaya ihtiyacı yok, o dünyaca ünlü" notunu düştü

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Dalaman'daki hava müdahale yönetim merkezini ziyaret etti. Yangın söndürme ekipleriyle görüşen Pakdemirli, Türkiye'ye Canadair CL-415 tipi uçaklarla desteğe gelen İspanyol pilotlara da teşekkür etti.

Pilotlatla konuşan Pakdemirli, “Bizim tarafımız ve milletimiz adına teşekkürler” dedi. Ardından İspanyol ekip ile fotoğraf çektirdi.

İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN PAKDEMİRLİ PAYLAŞIMI

İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği de bu anlara dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: Bekir Pakdemirli'nin öğleden sonraki bu ziyareti bizi onurlandırdı. Tarım ve Orman Bakanı İspanyol itfaiye ekibini selamladı ve orman yangınlarına karşı ortak çabalarından dolayı teşekkür etti.”

AYNI MODEL THK UÇAKLARI HANGARDA

İspanya, Türkiye'ye Canadair CL-415 modeli uçak yollarken, Türk Hava Kurumu'nun Canadair CL-215 modeli amfibik uçakları ise hangarlarda çürümeye terk edildi. Bakan Pakdemirli bu uçaklar için, “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Bizim yaptığımız iş ciddi bir iş. Çocuk oyuncağı değil. Bize sahada her ekipmanın en iyisi gerekir. Miadını doldurmuş, ekonomik ömrünü doldurmuş ve uçmakta zorlanan bir ekipmanlara teşkilatımız bir karar aldı. Bizim THK ile asla bir problemimiz olmaz. Hava kurumunun uçakları yerine biz çok daha iyi ve modernlerini koyduk” demişti.

İspanyol Canadair CL-415 uçakların Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarında bir günde 260 ton su attığı belirtildi.

Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “Yardım teklif eden ülkelerden 5 ton ve üzeri su atan, tercihen amfibik ama amfibik değilse de mümkünse kullanmış olduğumuz İlyuşin-76 ‘lar gibi 40 ton su atabilen büyük tanker uçakları burada tercih ettik” diyerek, amfibik tipteki uçakların önemine vurgu yapmıştı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN İSPANYOL KADIN PİLOT VE SABİHA GÖKÇEN MESAJI

Öte yandan İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği Canadair CL-415 uçakları ve İspanyol ekibin çalışmalarından sık sık görüntüler paylaştı. Bu paylaşımlar arasında Pilar Martin ismindeki kadın İspanyol pilotun ‘tamam' pozu ilgi gördü. O fotoğrafa büyükelçilik, “Cesur kadın pilot itfaiyecilerimize, mürettebatımıza ve personelimize saygıyla! Seninle gurur duyuyoruz!” notunu düştü.

Büyükelçilik ayrıca kadın pilotun fotoğrafının altına Sabiha Gökçen fotoğrafı da paylaştı ve “Milyonların önünü açan dünyanın ilk kadın pilotlarından birine saygı duruşu! Tanıtmaya ihtiyacı yok, o dünyaca ünlü.” ifadelerini kullandı.



İSPANYOL PİLOT BURSA'DA DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİYMİŞ

Pilar Martin ismindeki teğmen kadın pilotun hayat hikayesi ise uluslararası basına haber oldu. Pilar Martin'in birkaç yıl önce Bursa'da yabancı değişim öğrencisi olarak bulunduğu bildirildi. İspanya Büyükelçiliği, “Teğmen Pilar Martín, birkaç yıl önce Bursa’da bir yabancı değişim öğrencisiydi. Şimdi yangınları söndürmeye yardım etmek için corsario (korsan) olarak geri döndü!” paylaşımı yaptı.

İSPANYOL SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TÜRKİYE BİLGİLENDİRMESİ

İspanya Savuma Bakanlığı ise Türkiye'deki çalışmalara ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:

İspanya tarafından gönderilen 43. Hava Kuvvetleri Grubuna ait iki Canadair CL-415 (UD-14) uçağı, Muğla’nın Ege kıyılarında yangın söndürmek için operasyonlara katılıyor.

Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Avrupa Birliği’nin RescEU mekanizmasına İspanyol katılımının etkinleştirilmesiyle 1 Ağustos’ta Türkiye’nin uğradığı orman yangınları dalgasıyla mücadelesinde destek sağlamak amacıyla fırlatıldı.

İspanyol ekipte, dört mürettebat (12 pilot ve uçuş teknisyeni) ve bir bakım ekibi (10 uzman) ile Askeri Acil Durum Birimi’nden konuşlandırma olarak beş (5) askerden oluşan bir grup olduğu belirtildi.

Türkiye’ye konuşlandırılan iki UD-14, Malaga Hava Üssü’nden hareket etti.

Malaga’dan kalkan uçakların her biri toplamda 11 saat 10 dakika uçuş yaptı. Dalaman’a inişinden iki buçuk saat sonra iki UD-14, göreve çoktan katılarak tekrar uçuşa geçmişti.

43. Grup’un 22 üyesiyle birlikte Acil Durum Askeri Birimi’nin 5 üyesinden oluşan destek ekibi Dalaman’a hareket etti.

Konuşlandırmayı gerçekleştirmek için, personel ve malzemenin hava taşımacılığı için bir T-21 (C-295) de etkinleştirildi.

Birliğin nakliyesi, Eindhoven’daki Avrupa Hava Taşımacılığı Komutanlığı’na (EATC) görev talebinde bulunan Hava Hareketliliği Genel Merkezi (JMOVA) tarafından etkinleştirilen Kanat 35’ten bir T-21 ile gerçekleştirildi. T-21 mürettebatı üç pilot ve bir kargo süpervizöründen oluşuyordu.

1 Ağustos Pazartesi günü Getafe Hava Üssü’nden kalkan uçak, Malaga ve Sigonella’daki duraklamaların ardından 9 saat 50 dakika uçtuktan sonra nihayet Dalaman’a indi. toplamda yaklaşık yirmi saatlik uçuş tamamlanacak. Dalaman’a 21 yolcu (16’sı 43 Grup, 5’i UME’den) ve 1200 Kg kargo taşındı.

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