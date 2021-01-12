‘Israr ediyor, bir şans ver’ taciz suçu kapsamında

Mesaj üzerinden, telefonda veya yüz yüzeyken bir davranışı flört olarak düşünebilirsiniz. Ancak o davranış size yönelik cinsel taciz niteliğinde olabilir. Karşı tarafın reddetmesine rağmen ısrarlı tanışma isteği ya da kısa aralıklarla arayıp ‘seni seviyorum' demek toplumda çoğu zaman normal karşılansa da aslında normal değil. Flört ve tacizin sınırını hukukçulara sorduk.

‘ISRAR ŞARTI ÖNEM ARZ EDİYOR'

Israrın önemli olduğunu vurgulayan Ceza Hukuku Akademisi Yöneticisi Avukat Mehmet Zengin, “Taciz fiili bakımından davranış fiili birincil nitelikteyse yoğunluğu önem arz ediyor. İlk hareketin, örneğin doğrudan vücuttaki mahrem bir organın işaret edilmesi şeklinde ortaya çıkması halinde doğal olarak taciz sınırına girilmiş olunuyor.

Ancak ‘tanışabilir miyiz, görüşebilir miyiz, çok güzelsiniz' gibi iletişim başlangıcı sayılacak ifadelerin henüz redde uğramadan kullanılması halinde birincil nitelikli eylem bakımından taciz suçu oluşmuyor. Burada bu tip eylemler bakımından ısrar şartı önem arz ediyor. ‘Seni seviyorum, tanışalım mı, görüşelim mi' gibi ifadeler bir kez muhatabı tarafından redde uğradıktan sonra ısrarla devamını sağlamak da taciz suçunu oluşturuyor. Örneğin Yargıtay, bir kez reddetmesine rağmen, birden fazla kez seni seviyorum demeyi, taciz olarak kabul ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘RIZANIN BİTTİĞİ YERDE CİNSEL TACİZ BAŞLAR'

Flört aşamasında olsa bile taraflardan birinin rahatsızlığını belirttikten sonra davranışını devam ettirmesinin cinsel taciz olduğunu belirten Avukat Cansın Yönet, “İki kişi arasında tarafların birbirleri ile teması olmadan sözlü, yüz yüze ya da yazışarak gerçekleşen konuşmalarda cinsel tacizden bahsedilebilmesi için taraflardan birinin diğerine karşı söylemlerinde cinsel amaç güden sözler söylemesi ya da fotoğraflar göndermesi diğer tarafında bundan rahatsızlık duyması yeterlidir.

Taraflar arasındaki konuşma rızaya dayalı, karşılıklı devam ederken, flört aşamasında olsa bile konuşmanın taraflarından birinin rahatsız olduğu ve bunu bu rahatsızlığını belirttiği noktadan sonra devam eden eden tüm cinsel içerikli ses, görüntü ve yazı cinsel taciz suçunu oluşturur. Flört eden iki kişi arasında bir tarafın rızasının bittiği yerde cinsel taciz suçu başlar diyebiliriz. Önemle belirtmek gerekir ki, TCK 105. maddesinde korunan hukuki değer kişinin cinsel özgürlüğüdür. Yapılan hareketler cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olmalı ve mağduru rahatsız etmelidir” ifadelerini kullandı.

KISA ARALIKLARLA ARAYIP ‘SENİ SEVİYORUM' DEMEK…

Yargıtay kararlarından örnekler veren Avukat Yönet, “Yargıtay’ın emsal kararları ışığında bakıldığında; telefonla kısa aralıklarla arayıp ‘seni seviyorum, evlenmek istiyorum' demek, ‘seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam' şeklindeki sözler, mağdureye yönelik fiziki bir temas olmaksızın kendi cep telefonundan mağdurenin kullandığı cep telefonuna ‘ay çok tatlı alo deyişin var, tanışmak ister misin' şeklinde cinsel amaçlı mesaj gönderilmesi, ‘selam seni ve kalbini nasıl kazanabilirim?’ mesajını cinsel taciz suçu olarak sayılmıştır” dedi.