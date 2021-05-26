İşsiz gençlere ‘vatandaşlık maaşı’ teklifine AKP ve MHP’den ret

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel tarafından ‘üniversite mezunu işsiz gençlere vatandaşlık maaşı verilmesi' amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

“MEZUNİYET TARİHLERİNDEN SONRA 24 AY BOYUNCA VATANDAŞLIK MAAŞI VERİLİR”

AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla reddedilen kanun teklifinin ayrıntıları şu şekilde:

“Üretimin en önemli gücü olan üniversite mezunu gençlerimizin işsiz oldukları dönemde temel gereksinimlerini dikkate alarak kurslar, sertfika ücreti, ulaşım vb gibi giderlerinin karşılanması amacıyla üniversiteden mezun olduktan sonra iş sahibi olana kadar 1.010 Türk lirası tutarında vatandaşlık maaşı verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kanun teklifi üniversite mezunu gençlerimizin işsizlik sorununun çözümünü ve verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir. Yükseköğretimini tamamlayarak mezun olan gençlerimizin mezuniyet tarihlerinden sonra 24 ay boyunca vatandaşlık maaşı verilir.”