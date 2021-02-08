İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi uyarınca “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapılacaktır.

Adayların 22.02.2021 tarihine kadar istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…