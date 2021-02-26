İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 55’i aştı

İstanbul 2020 yılında en kurak yıllarından birini yaşadı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düştü. Şubat ayı ile birlikte ise barajlarda su seviyesi yükselmeye başladı. Son 15 günde yaşanan yüzde 10’luk artış ise sevindirdi. İşte barajlarda doluluk oranı…

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 55.10 seviyesine çıktı. Bu oran son 6 ayın zirvesi olduğu görüldü. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranı ise şöyle olmuştu:

“Ağustos 51.90, Eylül 41.95, Ekim 33.52, Kasım 27.26, Aralık 22.32, Ocak 40.39”

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 55,10 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 65,61

Pabuçdere barajı: yüzde 37,97

Sazlıdere barajı: yüzde 29,56

Büyükçekmece barajı: yüzde 57,30

Alibey barajı: yüzde 56,62

Terkos barajı: yüzde 58,82

Kazandere barajı: yüzde 63,06

Elmalı barajı: yüzde 63

Darlık barajı: yüzde 60,87

Istrancalar barajı: yüzde 71,10

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