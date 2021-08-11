İstanbul Barosu: Hakim, gözaltına alınan kardeşini karakoldan çıkarmaya çalıştı

İstanbul Barosu, Bakırköy Adliyesi'nde görev yapan Ağır Ceza Hakimi Mehmet Altıntaş'ın, haciz işlemi sırasında avukat Mazlum Arslan’a saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kardeşi Yusuf Altıntaş’ı, hakim kimliğini kullanarak karakoldan çıkarmaya çalıştığını öne sürdü.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Barosu ve İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nin açıklamasına göre, 10 Ağustos günü meydana gelen olayda, avukat Mazlum Arslan, Beylikdüzü'nde haciz için gittiği adreste saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren Yusuf Altıntaş isimli şahsın, Bakırköy Adliyesi’nde görevli Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet Altıntaş'ın kardeşi olduğu iddia edildi.

Yapılan açıklamada, olaydan sonra saldırgan Yusuf Altıntaş'ın gözaltına alınarak karakola götürüldüğü, ardından ağabeyi hakim Mehmet Altıntaş'ın korumasıyla birlikte karakola gittiği ve hakim kimliğini kullanarak kardeşini karakoldan çıkarmaya çalıştığı savunuldu.

“HAKİM VE SAVCILAR BU TARZ OLAYLARDA BİZİ MESLEKTAŞ OLARAK GÖRMÜYORLAR”

Avukatlara dönük geçmişte yaşanan saldırılardan da bahsedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Henüz bundan 4 ay önce meslektaşımız Ersin Aslan, Gebze'de haciz mahallinde uğradığı silahlı saldırı sonunda şehit olmuştu. 9 Ağustos'ta Kocaeli Barosu'na kayıtlı avukat Muhammed Ensar Düzcan'a haciz mahallinde saldırıldığını öğrendik.

* Kocaeli'deki olayda avukat Düzcan'a saldıran saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu olayın şokunu atlatamadan İstanbul Beylikdüzü'nde haciz işlemi sırasında genç meslektaşımız avukat Mazlum Arslan'a da yine haciz mahallinde saldırıldığı bilgisi merkezimize ulaştı.

* Bütün meslektaşlarımızın ortak görüşü, hakim ve savcıların özellikle bu tarz olaylarda bizleri meslektaş olarak görmedikleri ve ne yazık ki bu tip saldırıları ‘Vaka-ı adiye'den saydıkları yönündeydi”

“İSTANBUL BAROSU VE MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN ASLA UNUTULMAYACAKTIR”

Baronun açıklamasının devamında, “Bağımsız ve tarafsız yargının tarihin tozlu sayfaları arasına gömüldüğü 9 Ağustos 2021 günü İstanbul Barosu ve meslektaşlarımız tarafından asla unutulmayacaktır. Varlık sebebi adalet dağıtmak olan bir hakim, alenen bir şüpheliyi karakoldan kaçırmaya çalışmıştır. Biz de biliyoruz ki bu zihniyetten adalet beklemek abesle iştigaldir” denildi. Ayrıca hakim Mehmet Altıntaş hakkında, Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarına gerekli girişimlerde bulunulduğu da belirtti.