İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 31 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

12.08.2021 tarihine kadar başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır. Üniversitemizin web sitesindeki ilanlarda fakültelerin iletişim bilgileri yer almaktadır.

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