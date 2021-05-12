İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacak.

Sınava girmek isteyen adaylar, 21.06.2021 – 27.06.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

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