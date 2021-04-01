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İstanbul Emniyeti’nde vakalar arttı! Risk grubundaki polisler de aşı bekliyor!

Türkiye'de Covid-19’a karşı aşılamalar devam ederken, öncelikli meslek grupları arasında bulunan polislerde henüz aşılama başlamadı. Yaklaşık 50 bin personeli bulunan İstanbul Emniyeti'nde anlık Covid-19 vaka sayısının 1000’e ulaştığı belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:10, 01/04/2021
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İstanbul Emniyeti’nde vakalar arttı! Risk grubundaki polisler de aşı bekliyor!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde son 2 ayda anlık corona vakaları 600 ila 1000 arasında olduğu öğrenildi. Birçok olaya müdahale eden, denetim yapan, operasyonlarda yer alan, toplantı ve eylemlerde görev alan polislerin henüz aşılanmamış olması personel içinde sorun oluşturmaya başladı.

Görevli polisler, her türlü ortamda görev yaptıklarını bazen gözaltına alınan kişilerden bazen de bir sokak operasyonunda Covid'e yakalanma riskiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, aşı için gün saydıklarını söylüyor.

Özellikle toplumsal olaylarda görev alan polislerde vaka sayısının yoğunlaştığı öğrenilirken, şu ana kadar İstanbul'da görev yaparken Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden polis sayısının 10'a yaklaştığı bilgisine ulaşıldı. Anlık Covid'li sayısına göre ölüm oranının düşük olmasının ise yaş ortalamasıyla ilgili olduğu belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:17:08,