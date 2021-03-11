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İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 23 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Güncellenme: 13:14, 11/03/2021
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İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar 25 Mart tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir.

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