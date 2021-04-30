İstanbul Finans Merkezi için parka, trafo yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi sınırları içinde yaklaşık 6.5 dönümlük tescil harici alanın “park” olan kullanımının bir kısmını “trafo alanı ve bağlantı yoluna” dönüştürmek üzere hazırlanan plan değişikliğini askıya çıkardı.

Plan açıklama raporunda, Ümraniye'de bulunan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin kuzeyinde tescil dışı yaklaşık 6.5 dönümlük alanın bir kısmı için TEİAŞ İstanbul 4. Bölge Tesis ve Kontrol Müdürlüğü tarafından finans merkezinin enerji ihtiyacının karşılamak üzere trafo yapmak için 15 Aralık 2020'de yer seçim tutanağı düzenlendiği anlatıldı.

Trafo için seçilen alanın 2019'da onaylanan İstanbul Finans Merkezi imar planlarında “park” olarak ayrılan alanda kaldığı kaydedildi. Park için ayrılan tescil dışı alanın bir kısmına İstanbul Finans Merkezi'nin enerji ihtiyacını karşılamak üzere trafo yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

TRAFO FONKSİYONU İŞLENDİ

Bu karar doğrultusunda park olarak ayrılan alanın bir kısmına “trafo” fonksiyonu verildi. 2012 yapılan ve son hali 2019'da onaylanan planlarda da “park alanlarında ilgili altyapı kuruluşunun talebi ve görüşü doğrultusunda imar planı tadilatı yapılmadan altyapı tesisinin gerektirdiği büyüklükte yer altı ve üstü trafoları, tesisat odaları vb. altyapı tesisleri yapılabilir” notu yer alıyordu.

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