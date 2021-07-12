İstanbul hava durumu 13 Temmuz – 17 Temmuz sıcaklık verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul sıcaklık tahmin verilerini açıkladı. Çarşamba günü “mevzi sağanak yağış” beklenirken, 4 gün boyunca gökyüzü açık olması tahmin ediliyor.

13 Temmuz Salı: İstanbul’da gökyüzü açık, az bulutlu. En yüksek sıcaklık 32 derece, en düşük sıcaklık 23 derece. Nem oranı yüzde 53-96 arasında. Rüzgar saatte 22 km hızda esmesi bekleniliyor.

14 Temmuz Çarşamba: Gökyüzü kapalı, mevzi sağanak yağmur bekleniliyor. Gündüz sıcaklık 31 derece, gece sıcaklık 23 derece. Nem oranı yüzde 62-96 arasında. Rüzgar saatte 23 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

15 Temmuz Perşembe: İstanbul’da Perşembe günü yağmur beklenmezken, sıcaklık 23-32 derece arasında. Nem oranı yüzde 40-95 arasında. Rüzgar saatte 25 km hızda esmesi bekleniliyor.

16 Temmuz Cuma: Cuma günü, gökyüzü açık, az bulutlu. Sıcaklık en yüksek 32 derece, en düşük 22 derece. Nem oranı yüzde 51-94 arasında. Rüzgar saatte 30 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

17 Temmuz Cumartesi: Hafta sonu gökyüzü açık olurken, yağmur beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 32 derece, gece sıcaklık 23 derece. Nem oranı yüzde 61-94 arasında. Rüzgar saatte 23 km hızda esmesi bekleniliyor.