Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul hava durumu 13 Temmuz – 17 Temmuz sıcaklık verileri

Meteorolojinin sıcaklık tahmin verileri sayfasında 13 Temmuz - 17 Temmuz İstanbul hava durumu verileri yayınlandı. Bu hafta en yüksek sıcaklık 32 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık 23 derece. Nem oranında yüksek artış dikkat çekerken, en yüksek nem oranı Pazartesi ve Salı günü yaşanacak.

Güncellenme: 13:14, 12/07/2021
HaberlerGündem
İstanbul hava durumu 13 Temmuz – 17 Temmuz sıcaklık verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul sıcaklık tahmin verilerini açıkladı. Çarşamba günü “mevzi sağanak yağış” beklenirken, 4 gün boyunca gökyüzü açık olması tahmin ediliyor.

13 Temmuz Salı: İstanbul’da gökyüzü açık, az bulutlu. En yüksek sıcaklık 32 derece, en düşük sıcaklık 23 derece. Nem oranı yüzde 53-96 arasında. Rüzgar saatte 22 km hızda esmesi bekleniliyor.

14 Temmuz Çarşamba: Gökyüzü kapalı, mevzi sağanak yağmur bekleniliyor. Gündüz sıcaklık 31 derece, gece sıcaklık 23 derece. Nem oranı yüzde 62-96 arasında. Rüzgar saatte 23 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

15 Temmuz Perşembe: İstanbul’da Perşembe günü yağmur beklenmezken, sıcaklık 23-32 derece arasında. Nem oranı yüzde 40-95 arasında. Rüzgar saatte 25 km hızda esmesi bekleniliyor.

16 Temmuz Cuma: Cuma günü, gökyüzü açık, az bulutlu. Sıcaklık en yüksek 32 derece, en düşük 22 derece. Nem oranı yüzde 51-94 arasında. Rüzgar saatte 30 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

17 Temmuz Cumartesi: Hafta sonu gökyüzü açık olurken, yağmur beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 32 derece, gece sıcaklık 23 derece. Nem oranı yüzde 61-94 arasında. Rüzgar saatte 23 km hızda esmesi bekleniliyor.

15 Temmuz Çarşamba Cuma Cumartesi HAVA DURUMU istanbul Meteoroloji Perşembe salı yağmur