İstanbul hava durumu 5 günlük sıcaklık verileri Meteoroloji tarafından yayınlandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul gökyüzü-sıcaklık verilerini açıkladı. Meteorolojiden alınan verilere göre İstanbul’da sıcaklık etkisini artırması tahmin ediliyor. Kurum tarafından açıklanan veriler:

28 Temmuz Çarşamba: Gökyüzü açık, en yüksek sıcaklık 33 derece, en düşük sıcaklık 23 derece. Nem oranı yüzde 43-95 arasında. Rüzgar saatte 24 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

29 Temmuz Perşembe: İstanbul’da gökyüzü az bulutlu olurken, sıcaklık gündüz 34 derece, gece 23 derece. Nem oranı yüzde 39-88 arasında. Rüzgar saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor.

30 Temmuz Cuma: Sıcaklık 23-34 derece arasında. Nem oranı yüzde 38-72 arasında olurken, rüzgar hızını düşürmeye devam ediyor: Saatte 20 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

31 Temmuz Cumartesi: Temmuz ayının son gününde sıcaklık etkisini göstermeye başlıyor. En yüksek sıcaklık 35 derece, en düşük sıcaklık 24 derece. Nem oranı yüzde 39-67 arasında. Rüzgar saatte 18 km hızda esmesi bekleniliyor.

1 Ağustos Pazar: Ağustos ayının ilk gününde gündüz sıcaklık 35 derece, gece sıcaklık 24 derece. Nem oranı yüzde 37-72 arasında. Rüzgar saatte 19 km hızda esmesi tahmin ediliyor.