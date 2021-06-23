İstanbul hava durumu verileri: Meteoroloji yağmurun ne zaman sona ereceğini açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran 2021 – 27 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul hava durumu, gökyüzü-sıcaklık verilerini açıkladı. Buna göre;

23 Haziran 2021: İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağmur var. Yağmur akşam 18.00'e kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 19 derece, en düşük 27 derece. Nem oranı yüzde 74-92 arasında. Rüzgar saatte 11 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

24 Haziran 2021: Perşembe günü İstanbul'da hava kapalı olurken, “mevzi sağanak yağış” etkisini gösterecek. Sıcaklık gündüz 27 derece, gece 20 derece. Nem oranı yüzde 69-96 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esmesi bekleniliyor.

25 Haziran 2021: Cuma günü yağışlar etkisini azalıyor. Gökyüzü güneşli-bulutlu olması beklenirken sıcaklık 19-28 derece arasında. Nem oranı yüzde 79-96. Rüzgar saatte 10 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

26 Haziran 2021: İstanbul'da Cumartesi günü gökyüzü açık. Sıcaklık en düşük 20 derece, en yüksek 29 derece. Nem oranı yüzde 84-96 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esmesi bekleniliyor.

27 Haziran 2021: Pazar günü yağmur beklenmezken gündüz sıcaklık 29 derece, gece sıcaklık 21 derece. Nem oranı yüzde 68-96 arasında. Rüzgar saatte 14 km hızda esmesi tahmin ediliyor.