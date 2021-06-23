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İstanbul hava durumu verileri: Meteoroloji yağmurun ne zaman sona ereceğini açıkladı!

Meteoroloji'nin beş günlük hava durumu, sıcaklık verilerine göre İstanbul'da yağmur, Çarşamba günü etkisini gösterirken Perşembe günü de yağmur bekleniliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, sıcaklık yükselişe geçecek.

Güncellenme: 13:26, 23/06/2021
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İstanbul hava durumu verileri: Meteoroloji yağmurun ne zaman sona ereceğini açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran 2021 – 27 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul hava durumu, gökyüzü-sıcaklık verilerini açıkladı. Buna göre;

23 Haziran 2021: İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağmur var. Yağmur akşam 18.00'e kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 19 derece, en düşük 27 derece. Nem oranı yüzde 74-92 arasında. Rüzgar saatte 11 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

24 Haziran 2021: Perşembe günü İstanbul'da hava kapalı olurken, “mevzi sağanak yağış” etkisini gösterecek. Sıcaklık gündüz 27 derece, gece 20 derece. Nem oranı yüzde 69-96 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esmesi bekleniliyor.

25 Haziran 2021: Cuma günü yağışlar etkisini azalıyor. Gökyüzü güneşli-bulutlu olması beklenirken sıcaklık 19-28 derece arasında. Nem oranı yüzde 79-96. Rüzgar saatte 10 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

26 Haziran 2021: İstanbul'da Cumartesi günü gökyüzü açık. Sıcaklık en düşük 20 derece, en yüksek 29 derece. Nem oranı yüzde 84-96 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esmesi bekleniliyor.

27 Haziran 2021: Pazar günü yağmur beklenmezken gündüz sıcaklık 29 derece, gece sıcaklık 21 derece. Nem oranı yüzde 68-96 arasında. Rüzgar saatte 14 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

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