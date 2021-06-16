İstanbul hava durumu beş günlük verileri Meteoroloji tarafından yayınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Haziran – 21 Haziran gökyüzü-sıcaklık verilerini açıkladı. Haziran ortasında sağanak yağmur İstanbul'da etkisini göstermeye devam ederken yağmur 22 Haziran 2021 tarihinde etkisini sonlandırıyor.

Hava durumu beş günlük sıcaklık verileri

17 Haziran: Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmur, İstanbul'da etkisini gösteriyor. En yüksek sıcaklık 25 derece, en düşük sıcaklık 16 derece.

18 Haziran: İstanbul'da Cuma günü yağmur beklenirken sıcaklık gündüz 26 derece, gece 17 derece.

19 Haziran: Hafta sonu Cumartesi günü sağanak yağmur bekleniliyor. Sıcaklık 18-27 derece arasında.

20 Haziran: İstanbul'da Pazar günü yağmur yağamaya devam ediyor. En yüksek sıcaklık 26 derece, en düşük sıcaklık 19 derece.

21 Haziran: Haftanın ilk günü yağmur yağması tahmin edilirken gündüz sıcaklık 26 derece, gece sıcaklık 19 derece. 22 Haziran'dan itibaren yağmur beklenmiyor.

İstanbul'da baraj doluluk oranları

16 Haziran verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 74,38. Geçen haftaya göre yüzde 1.11 düşüş yaşandı. Yüzde 74,38 oranına göre: Ömerli Barajı yüzde 33,4, Terkos Barajı yüzde 20, Büyük Çekmece Barajı yüzde 16,3, Darlık Barajı yüzde 14, Sazlıdere Barajı yüzde 5,6, Pabuçdere Barajı yüzde 5,4, Alibey Barajı yüzde 3, Kazandere Barajı yüzde 1,5, Elmalı Barajı yüzde 1,3, Istrancalar Barajı yüzde 0,3 dolu.