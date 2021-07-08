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İstanbul hava durumu beş günlük verileri yayınlandı: Nem oranında artış dikkat çekiyor!

Meteoroloji'nin sitesinden alınan İstanbul hava durumu, beş günlük sıcaklık verilerine göre nem oranın artış dikkat çekerken, beş günlük verilere göre en yüksek nem 12 temmuz 2021 tarihinde yaşanacak.

Güncellenme: 15:51, 08/07/2021
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İstanbul hava durumu beş günlük verileri yayınlandı: Nem oranında artış dikkat çekiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava, sıcaklık tahmin verilerini yayınladı. Verilere göre Cuma günü gökgürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Beş günlük verilere göre güneş etkisini göstermeye başlarken, nem oranında da artış gözlemlendi.

9 Temmuz Cuma: İstanbul’da hava kapalı, gökgürültülü sağanak yağmur bekleniliyor. En yüksek sıcaklık 29 derece, en düşük sıcaklık 22 derece. Nem oranı yüzde 53-90 arasında. Rüzgar saatte 27 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

10 Temmuz Cumartesi: Gökyüzü az bulutlu, yağmur beklenmiyor. Sıcaklık gündüz 29 derece, gece 21 derece. Nem oranı yüzde 48-93 arasında. Rüzgar saatte 28 km hızda esmesi bekleniliyor.

11 Temmuz Pazar: Hafta sonu İstanbul’da gökyüzü açık, parçalı bulutlu. Sıcaklık 22-29 derece arasında. Nem oranı yüzde 60-95. Rüzgar saatte 26 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

12 Temmuz Pazartesi: Haftanın ilk günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu. Yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 29 derece, en düşük sıcaklık 21 derece. Nem oranı yüzde 63-96 arasında. Rüzgar saatte 26 km hızda esmesi bekleniliyor.

13 Temmuz Salı: Salı günü İstanbul’da hava az bulutlu. Sıcaklık gündüz 30 derece, gece 22 derece. Nem oranı yüzde 52-96 arasında. Rüzgar saatte 21 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

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