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İstanbul hava durumu | Meteoroloji’den 1-5 Haziran verileri

Meteoroloji hava durumu, İstanbul sıcaklık değerlerini açıkladı. Haziran ayının ilk beş gününde en düşük sıcaklık 14 derece, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Meteorolji'den gökgürültülü sağanak yağış uyarısı geldi!

Güncellenme: 14:27, 31/05/2021
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İstanbul hava durumu | Meteoroloji’den 1-5 Haziran verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumunun 5 günlük (1 Haziran – 5 Haziran) sıcaklık verilerini açıkladı. Kurum tarafından açıklanan verilere göre ilk iki gün gökgürültülü sağanak yağmur beklenirken, 5 günlük verilere göre en yüksek sıcaklık 14 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklık ise cumartesi günü yaşanacak. Sıcaklık 23 dereceye kadar çıkması bekleniliyor.

5 günlük hava durumu verileri

1 Haziran Salı: İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağmur bekleniliyor. En yüksek sıcaklık 20 derece, en düşük sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 69-90 seviyelerinde. Rüzgar, saatte 19 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

2 Haziran Çarşamba: Çarşamba günü İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcaklık gündüz 19 derece, gece sıcaklık 14 derece. Nem oranı yüzde 62-91 arasında. Rüzgar saatte 17 km hızda esmesi bekleniliyor.

3 Haziran Perşembe: İstanbul’da hava kapalı, yağmur beklenmiyor. Sıcaklık 15-22 derece arasında. Nem oranı  yüzde 61-86 seviyesinde olması beklenirken, rüzgar saatte 11 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

4 Haziran Cuma: Cuma günü İstanbul’da kapalı etkisini göstermeye devam ediyor. En yüksek sıcaklık 23 derece, en düşük sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 61-86 arasında. Rüzgar saatte 21 km hızda esmesi bekleniliyor.

5 Haziran Cumartesi: Hafta sonu İstanbul’da hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 23 derece, gece 15 derece. Nem oranı yüzde 67-87 arasında. Rüzgar saatte, 26 km hızda esmesi bekleniliyor.