İstanbul hava durumu | Meteoroloji’den 1-5 Haziran verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumunun 5 günlük (1 Haziran – 5 Haziran) sıcaklık verilerini açıkladı. Kurum tarafından açıklanan verilere göre ilk iki gün gökgürültülü sağanak yağmur beklenirken, 5 günlük verilere göre en yüksek sıcaklık 14 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklık ise cumartesi günü yaşanacak. Sıcaklık 23 dereceye kadar çıkması bekleniliyor.

5 günlük hava durumu verileri

1 Haziran Salı: İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağmur bekleniliyor. En yüksek sıcaklık 20 derece, en düşük sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 69-90 seviyelerinde. Rüzgar, saatte 19 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

2 Haziran Çarşamba: Çarşamba günü İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcaklık gündüz 19 derece, gece sıcaklık 14 derece. Nem oranı yüzde 62-91 arasında. Rüzgar saatte 17 km hızda esmesi bekleniliyor.

3 Haziran Perşembe: İstanbul’da hava kapalı, yağmur beklenmiyor. Sıcaklık 15-22 derece arasında. Nem oranı yüzde 61-86 seviyesinde olması beklenirken, rüzgar saatte 11 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

4 Haziran Cuma: Cuma günü İstanbul’da kapalı etkisini göstermeye devam ediyor. En yüksek sıcaklık 23 derece, en düşük sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 61-86 arasında. Rüzgar saatte 21 km hızda esmesi bekleniliyor.

5 Haziran Cumartesi: Hafta sonu İstanbul’da hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 23 derece, gece 15 derece. Nem oranı yüzde 67-87 arasında. Rüzgar saatte, 26 km hızda esmesi bekleniliyor.