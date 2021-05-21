İstanbul hava durumu: Meteoroloji’den 5 günlük sıcaklık verileri

İstanbul’da sağanak yağmur, cuma günü sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yağmur gün boyunca sürecek. Beş günlük verilerde ise en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 14 derece.

İstanbul beş günlük sıcaklık değerleri

21 Mayıs Cuma: İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. En yüksek sıcaklık 19 derece, en düşük sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 82-91 arası. Rüzgar saatte 32 km esmesi tahmin ediliyor.

22 Mayıs Cumartesi: Yağmur etkisini azaltıyor, gökyüzü bulutlu güneşli. Gündüz sıcaklık 22 derece, gece sıcaklık 14 derece. Nem oranı yüzde 69-92 arası. Rüzgar saatte 12 km hızda esmesi bekleniliyor.

23 Mayıs Pazar: Hafta sonu İstanbul’da hava açık, sıcaklık 15-24 derece arasında. Nem oranı en yüksek 90 dereceye kadar çıkarken, rüzgar saatte 14 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

24 Mayıs Pazartesi: Haftanın ilk günü yağmur beklenmezken en yüksek sıcaklık 26 derece, en düşük sıcaklık 14 derece. Nem oranı yüzde 57-77 arasında. Rüzgar saatte 26 km hızda esmesi bekleniliyor.

25 Mayıs Salı: İstanbul’da salı günü gökyüzü açık. Sıcaklık gündüz 25 derece, gece 15 derece. Nem oranı yüzde 60-85 arası. Rüzgar saatte 29 km hızda esmesi tahmin ediliyor.